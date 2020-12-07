Karar yazarı Ocaktan: Maalesef bugün karşı karşıya olduğumuz tablo, 20 yıl öncesini bile aratacak bir kâbus fotoğrafına işaret etmekte

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, "Maalesef bugün karşı karşıya olduğumuz tablo, 20 yıl öncesini bile aratacak bir kabus fotoğrafına işaret etmektedir. Talihsizliğe bakın ki bugün de tıpkı geçmişte olduğu gibi, 'Avrupa.. Avrupa duy sesimizi...' modundayız." görüşünü savundu.

Ocaktan yazısında, "Ve an itibariyle ekonomiden dış politikaya, eğitimden ‘hukuk devleti’ anlayışına kadar her alanda 'kaybet.. kaybet' görüntüsü çizmemize rağmen, Avrupa dahil bütün dünyaya meydan okuyoruz ve herkese ‘dünya devleti’ masalları anlatmaktan da bir türlü vazgeçmiyoruz." düşüncesini dile getirdi.

Ocaktan, "Gerçek şu ki ekonomide 'uçuşa geçtik' hikâyelerine rağmen bir türlü ‘biz bize yetemiyoruz’, demokratik ve hukuki anlamda negatif bir görüntü çizdiğimiz için yabancı yatırımcı nezdinde cazip ülke olma avantajımızı kaybettik ve doğal olarak insanlarımıza istihdam sağlayamıyoruz. Kısacası dizlerimizin dermanı tükenmiş durumda ama, yine de Avrupa’ya hava atmaktan vazgeçemiyoruz, tıpkı 'bu gelen Türk’ün ayak sesleri...' der gibi..." ifadesini kullandı.