Karar yazarı Ocaktan:  İşportacı mantığı ile din üzerinden siyasi rant hesapları yapmak siyaset için de, toplum için de hayırlı sonuçlar üretmeyecek

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, "İşportacı mantığı ile din üzerinden siyasi rant hesapları yapmak siyaset için de, toplum için de hayırlı sonuçlar üretmeyecek" görüşünü savundu.

Ocaktan yazısında, "Belli ki iktidar cenahı 'Türk tipi' rejime rağmen bir türlü elde edemediği 'nihai zafer'e ulaşabilmek için kutuplaşma siyasetini dindar-laik ayrışması üzerinden toplumsal fay hatlarını tetikleyerek sandığa da yansımasını düşündüğü bir üstünlük sağlamayı planlıyor." düşüncesini dile getirdi.

Ocaktan şunları kaydetti:

"Ancak hemen hatırlatalım bu çok tehlikeli bir girişim. Gerçi elimizde henüz anayasa çalışması konusunda ciddi veriler yok, sadece AK Parti ve MHP’nin niyetlerini ortaya koyan açıklamalar var. Ayrıca iktidar, böyle bir anayasayı hayata geçirebilecek parlamento aritmetiğine de sahip değil. Muhtemelen hazırlayacakları taslağı parlamentoya getirip seçimlerde kullanmayı planlıyor oyabilirler. Siyasal iktidar “Tür tipi” başkanlık rejimi ile bütün yetkilerin tek elde toplanmasına ve her istediğini yapma özgürlüğüne sahip olmasına rağmen, neden durup dururken “1921 Anayasası’nın ruhuna uygun” bir anayasa yapma hayaline kapılmıştır, doğrusu bu izaha muhtaç bir durumdur. Eğer yapılmak istenen, Ayasofya Baş imamının söylediği gibi laikliği anayasadan çıkartarak “Cumhuriyet’i fabrika ayarlarına” döndürmekse bunun topluma açıkça söylenmesi gerekir.

Aslında iktidarın böyle bir niyetinin olduğu kanaatinde değilim, daha çok toplumun İslami arzularını yeni anayasa üzerinden harekete geçirerek dini duyarlıkları seçim malzemesine dönüştürmeyi düşünüyor olmalı. Yoksa neden olmayacak duaya amin desin ki… Bir anayasa illüzyonuyla toplumu efsunlamaya çalışanlar bilmeli ki, sırf 50+1’i sağlamak uğruna işportacı mantığı ile din üzerinden siyasi rant hesapları yapmak siyaset için de, toplum için de hayırlı sonuçlar üretmeyecektir."