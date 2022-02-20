Karar yazarı Ocaktan: ‘Geççek’ sadece bir şarkı endişeye gerek yok…

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, Tarkan’ın “Geççek” şarkısıyla ilgili başlayan tartışmalara ilişkin olarak, "Geççek’ sadece bir şarkı endişeye gerek yok…” değerlendirmesini yaptı.

Ocaktan yazısında, “Tarkan’ın yeni çıkan 'Milyonların neredeyse hep bir ağızdan söylemeye can attığı 'Geççek' şarkısının Türkiye’nin siyasal ve toplumsal gündeminde baş köşede yer alması doğrusu biraz tuhaf. Evet Tarkan gibi bir pop starın yeni çıkan klibinin, müzik listelerinde ilk sıralarda yer alması ve de müzikseverlerin ilgisine mazhar olması son derece doğal. Ama eğer yeni bir klip müzikseverlerden çok siyasi tartışmaların baş gündem maddesi haline geliyorsa, orda izaha muhtaç bir durum var demektir. Açıkçası iktidar çevrelerinin bu şarkı üzerinden muhalefeti suçlaması çok anlaşılabilir bir durum değil. Sonuçta bu bir şarkı, muhalefet manifestosu filan değil, telaşlanacak bir durum yok yani…" ifadesini kullandı.