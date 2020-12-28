Karar yazarı Ocaktan: Dindarların iktidarda olduğu bir dönemde insanların dindarlıklarından utanır hale geldiği günleri yaşıyoruz

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, "Dindarların iktidarda olduğu bir dönemde dindarlık üzerine bina edilerek ortaya konan uygulamaları, davranışları, daha da vahim olanı din referanslı siyasal hokkabazlıkları gören insanların dindarlıklarından utanır hale geldiği günleri yaşıyoruz." görüşünü savundu.

Ocaktan, "Kuşkusuz bu yaşadığımız perişanlığın pek çok boyutu var, ama öncelikle dindarlık bilincimizin neden dinin esasıyla arasındaki mesafenin bu kadar açıldığının sorgulanması gerekiyor. Çünkü günümüz dindarlarının hayatını kuşatan ‘görsel dindarlık’ anlayışı dinin esasını geri plana itmiş, meydan hurafeci, üfürükçü, yolsuzluklara fetva uyduran hocalara kalmıştır." düşüncesini dile getirdi.

Ocaktan, "Ne yazık ki günümüzde İslam, dünyevileşmenin elinde oyuncak haline gelen bu tür dindar geçinenlerin esiri durumundadır." ifadesini kullandı.

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