Karar yazarı Ocaktan’dan Osman Kavala’ya: Şu günlerde Pink Floyd şarkılarını düşünmesini diliyorum, eminim adaletsizliklere karşı direnme gücü verecektir

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, birleştirilmiş Gezi davasında hakkında tutukluğuna devam kararı verilen iş insanı Osman Kavala'ya ilişkin olarak, "Biliyorum özgürlüğü elinden alındığı için dinleme imkanı olmayacaktır, ama yine de şu günlerde Pink Floyd şarkılarını düşünmesini diliyorum. Eminim adaletsizliklere karşı direnme gücü verecektir, çünkü ben öyle yapıyorum ve biraz olsun iyi geliyor…" düşüncesini dile getirdi.

Ocaktan yazısında, "Öylesine absürt bir dönemi yaşıyoruz ki kişisel olarak bu akıl dışılıklara ancak Pink Floyd şarkılarıyla tahammül edebileceğime inanıyorum. Düşünün ki insanlar ekonomik krizin altında ezilirken ülkeyi yönetenler her gün “Faiz sebep, enflasyon sonuç” benzeri sayısız fanteziler üretip “Dış güçler bizi yok etmek istiyor, onlara karşı kurtuluş savaşı veriyoruz” diyerek hamasi sloganlarla milyonların acılarıyla adeta alay ediyorlar. Maalesef ekonomide, hukukta, dış politikada ülkenin kayıplarının listesini yapmanın bile neredeyse imkansız hale geldiği bugünkü Türkiye şartlarında iktidar “Din, ezan, bayrak” gibi değerleri siyaset pazarına sürmekte bir beis görmüyor. Çünkü ekonomiyi hiçbir şartta düzeltme imkan ve ihtimali yok, dış politika ise Azerbaycan-Rusya-Türkmenistan eksenine hapsolmuş durumda." ifadesini kullandı.

Ocaktan şunları kaydetti:

"Epey bir süredir ‘hukuk devleti’ olma özelliğinden vazgeçildiği için yargı bağımsızlığı da yürütme erkinin işaretine endekslenmiş bulunuyor. Daha, önceki gün (Cuma) mahkeme hiçbir hukuki normla izahı mümkün olmayan gerekçelerle Osman Kavala’nın tutukluluğunun devamına karar verdi. Mahkeme çıkışında konuşan Kavala’nın eşi Prof. Dr. Ayşe Buğra’nın şu ifadeleri meselenin vahametini net bir şekilde ortaya koyuyor: “Burada normal bir şey yok. İnsan hakları normlarına uyan bir durum değil. Benim endişem, bu durumun kanıksanması, normalleşmeye başlaması ve normal kabul edilmesi. Sadece burada bunun normal olarak kabul edilmemesi gereken bir durum olduğunu belirtmek istiyorum.”

TIKLAYIN | Birleştirilmiş Gezi davasının ikinci duruşmasında Osman Kavala’nın tutukluluğunun devamına karar verildi