Karar yazarı Ocaktan'dan Emniyet'in genelgesine tepki: İnsan Hakları Eylem Planı’nın bir masal olduğunun kanıtıdır

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün polisin görev başındayken ses ve görüntüsünün alınmasını yasaklayan genelgesine ilişkin olarak, "Bu genelge İnsan Hakları Eylem Planı’nın bir masal olduğunun kanıtıdır. Zira genelgenin açık anlamı şudur; polis orantısız güç kullanacak, basın da yurttaşlar da susacak. Kimse kusura bakmasın, bu bir otoriter rejim tarifidir" dedi.

Ocaktan, "Kamusal alanda görev yapan kolluk kuvvetleri için görev başında ‘özel hayat’ söz konusu olamaz. Dolayısıyla görev başındayken polisle ilgili ses ve görüntü kaydı alınmasının engellenmesi, kişi hak ve özgürlüklerine genelgeler üzerinden doğrudan saldırıdır; gerçeğin gizlenmesi, haber alma hakkının yok sayılması, işkence ve kötü muamelede bulunan kolluk kuvvetini anayasaya aykırı şekilde korumak için bir sansür perdesidir" görüşünü savundu.

Ocaktan, "Türkiye, temel hak ve özgürlüklerle bağdaşmayan, Anayasaya, yasalara ve uluslararası sözleşme ve belgelere tümüyle aykırı bu genelgeyle özgürlükleri askıya aldığını bütün dünyaya ilan etmiş bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

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