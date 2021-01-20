Karar yazarı Ocaktan: Cumhur İttifakı'ndan bazı siyasetçilerin açıklamalarını duyunca içim eziliyor, oldu olacak Kürtlere ekmek de vermeyelim

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, HDP'nin kapatılması tartışmalarına ilişkin olarak, "Cumhur İttifakı'na mensup bazı siyasetçilerin 'İşte bakın belediyelerde HDP’li Kürtlere iş veriliyor' şeklindeki absürt açıklamalarını duyunca içimin ezildiğini hissediyorum. Oldu olacak bari Kürtlerin hepsini tek ayak üzerinde bekletelim, ekmek de vermeyelim..." yorumunu yaptı.

Ocaktan yazısında, "HDP’yi kapatma çağrısının, Cumhurbaşkanı’nın Bahçeli’yi evinde ziyaret etmesinin hemen ertesinde yapılması kafa karıştırıcı bir durum. Bu konuda iki görüş var; 1- MHP lideri reform hamlesini torpillemek için böyle bir çıkış yapmış olabilir. 2-Görüşmede Erdoğan’la Bahçeli arasında kapatma konusunda bir mutabakat sağlanmıştır, dolayısıyla bu çıkış planın bir parçasıdır." ifadesini kullandı.

Ocaktan, "Kuşkusuz bir açıklama yapılmadığına göre gerçeği bilme imkânımız yok. Ama ortaya çıkan tablo, eğer Erdoğan gerçekten bir reform yapmak niyetindeyse parti kapatmanın telaffuz edilmesi bile reforma darbedir. Daha da önemlisi, zaten yaralı olan demokrasimizin yüzünü daha da karartacak bir girişimdir. Açıkçası Kürt halkının iradesinin bu kadar yok sayılmasını anlamak mümkün değildir. Evet bu ülkede Türkler de, Kürtler de terörden büyük acılar çektiler ama bu Kürtlerin en tabii haklarının yok sayılması için bir bahane olamaz." düşüncesini dile getirdi.