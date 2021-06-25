Karar yazarı Ocaktan: Bu sistemle yürümeye devam edeceksek, o zaman demokrasiye de ihtiyacımız yok demektir

Karar yazarı Mehmet Ocaktan, "Son dönemdeki hukuksuzlukların, her gün bir yenisiyle karşılaştığımız yolsuzlukların ve adeta toptan yaşanan bütün kirliliklerin temelinde ne yazık ki bir Türk icadı olan bu 'Türk tipi' rejim bulunmaktadır. Çünkü bu rejimde devletin tepesinden en alt kademelere kadar hiçbir yetkili hesap vermek zorunda değildir" düşüncesini dile getirdi.

Ocaktan, "Maalesef 'kuvvetler birliği'ne dayalı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ruhu yaşanan bu kirlilikleri görüp sorgulamayı değil, üzerini örtmeyi gerektirmektedir. Daha açık ifade etmek gerekirse bu sistem, erdemli bir toplum oluşturmayı değil, liyakatsizlerin, eş-dost ve akrabaların devlete çöreklendiği, devlet imkanlarının üç-beş müteahhide cömertçe bahşedildiği bir yönetim örgütlenmesini hedeflemektedir.

Aslında şu ana kadar yaşadıklarımız 'Türk tipi' rejimle sorunlarımızın daha da kronik hale geldiği, bundan sonra da ülkenin hiçbir derdine çare üretemeyeceği bir gerçek. Ama bütün bunlara rağmen, bu sistemle yürümeye devam edeceksek, o zaman demokrasiye de ihtiyacımız yok demektir…" ifadelerini kullandı.

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