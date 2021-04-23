Karar yazarı Ocaktan: Bize 'şura'dan önce hukuk lazım

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, "Bize ‘şura'dan önce hukuk lazım" başlıklı yazısında, "Bugün de dahil olmak üzere bütün İslam toplumlarında hukukun üstünlüğüne dayalı, ‘şura’ prensibine riayet eden, hesap verilebilir, şeffaf yönetimler oluşturulamamıştır. Çünkü bu ilkelerin hayata geçirilmesini sağlayacak hukuk kurumları yoktur. İşte tam da bu yüzden İslam ülkelerinde ‘Şura’dan önce adaletin teminini sağlayacak evrensel hukuk normlarıyla işleyen sağlam hukuk kurumlarına ihtiyaç bulunmaktadır. Aksi taktirde tek tek hemen bütün Müslümanların her gün tekrarladığı 'Kur’an’da adaletin en güzeli var, Hz. Peygamber hayatının her aşamasında ‘Şura’ prensibine riayet etmiştir' sözleriyle teselli buluruz ama hiçbir zaman hukuk devleti inşa edemeyiz" görüşünü savundu.

Ocaktan, şöyle devam etti:

"Bugün her vesileyle şeytan taşlar gibi taşladığımız Batı demokrasilerinin geçmişindeki site devletlerinde de farklı şekillerde ‘Şura’ prensipleri uygulanmış, ama bu ülkeler geçmişle teselli bulmayı değil, evrensel hukuk kurumları oluşturmayı tercih etmişler. Ve uzun mücadeleler sonucunda kuvvetler ayrılığı ilkeleri ve denge-denetleme prensiplerine dayalı demokratik yönetimler oluşturmayı başarmışlar.

Eğer Amerika’yı yeniden keşfetmek gibi niyetimiz yoksa İslam toplumları için de yol bellidir, evrensel hukuk normlarını ihtiva eden, hukukun üstünlüğüne dayalı demokratik bir yönetim inşa edebilmek…"