Karar yazarı Ocaktan: Başarısız Gara operasyonunun siyasi sorumluları hesap vermeli

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, "40 yıllık terörle mücadelede, canlarımızı kaybettik, annelerin-babaların yürekleri yandı ve ülke olarak büyük kayıplar yaşadık. Ve PKK’nın acımasızlığını da çok iyi biliyoruz, dolayısıyla bunca tecrübeden sonra eğer bir operasyon beceriksizliği yaşıyorsak bütün bunların siyasi bir sorumlusu olmalı ve hesabını vermeli, hukuk devletinde işler böyle olur." görüşünü savundu.

Ocaktan, "Hiç fazla söze gerek yok, devlet PKK’nın Gara’da rehin olarak tuttuğu 13 insanımızı kurtaramamıştır, hamaset yaparak ya da muhalefeti suçlayarak bu gerçeği değiştiremez. Hemen acilen devleti yönetenler şapkalarını önlerine koyup ciddi bir muhasebe yapmalı, sorumlulara bu beceriksizliğin hesabının sorulduğunu millete açıkça göstermelidirler." düşüncesini dile getirdi.

Ocaktan yazısında şunları kaydetti:

"Tamam anladık, Cumhur İttifakı milletin fukaralığa isyan feryatlarıyla ilgilenmiyor, zira artık bütün derdi 50+1’i yakalamak. Bunun için hiçbir ahlaki ve vicdani kuralla kendilerini bağlı hissetmiyorlar. Bari milletin ortak acısını siyaset malzemesi yapmayın, zira bu milletin vicdanını daha çok yaralar. Ayrıca hemen hatırlatalım, iktidara bunun faturası sandıkta daha ağır olur. 23 Haziran öncesinde TRT’de Öcalan’ın mektubunun okutulmasının sandıktaki sonuçlarını kimse unutmasın. Her ne kadar bazıları bu mektubun faziletini anlata anlata bitiremese de…"