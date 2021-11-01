Karar yazarı Ocaktan: Atmosfer değiştikten sonra da birbirimize ateş etmeye devam edeceksek, birlikte yaşayabileceğimiz bir Türkiye iklimi asla mümkün olmayacak

Karar yazarı Mehmet Ocaktan,"Eğer muhalefet büyük hatalar yapmazsa, iktidar da artık alışkanlık haline getirdiği hatalarına devam ederse erken ya da zamanında yapılacak bir seçimle birlikte Türkiye’nin alaturka sistemden kurtulacağı yeni bir döneme adım atması güçlü bir ihtimal olarak ortaya çıkmış bulunuyor" dedi.

Ocaktan, "yeni dönemde uzlaşı kültürünün hakim olduğu bir toplumsal iklimi oluşturabilmenin" önemli olduğunu söylerken, "Bunun da yolu, ideolojik mahallelerimizin duvarlarını yıkarak bu ülkede birlikte yaşama konusunda hem medya, hem de siyaset olarak güçlü bir irade ortaya koyabilmektir.

Eğer gerçekten demokratik bir Türkiye arzu ediyorsak bu iradeyi göstermek zorundayız. Unutmayalım ki demokrasi öncelikle bir tahammül rejimidir.

Eğer bu atmosfer değiştikten sonra da yeniden kendi mahallelerimize dönüp birbirimize ateş etmeye devam edeceksek, bilelim ki adı ister parlamenter, isterse başkanlık olsun birlikte yaşayabileceğimiz bir Türkiye iklimi oluşturmak asla mümkün olmayacaktır.

Esasen bütün bir topluma ağır bedeller ödeten bu 'Türk tipi' rejim ortamında Türkiye aynı zamanda çok önemli bir tecrübe kazanıyor. Eğer düzgün bir parlamenter sistem inşa edebilirsek, tıpkı Batı demokrasilerinde olduğu gibi bizde de koalisyon kültürü anlamında değerli kazanımlar elde edeceğiz" düşüncesini dile getirdi.

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