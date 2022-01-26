Karar yazarı Ocaktan: Adalet Bakanımız, 15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Platformu'nun "beyinlerine sıkacağız" ifadeleri hakkında da okkalı bir açıklama yapmak ister mi?

Karar yazarı Mehmet Ocaktan, gazeteci Sedef Kabaş 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten tutuklanmadan önce Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün "Çirkin sözleri lanetliyorum. Haset ve nefretten doğan bu hadsiz ve hukuksuz ifadeler, milletin vicdanında ve adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacaktır" diye açıklama yapmasını eleştirirken, "Daha yargılama başlamadan davanın sonucunu önceden ilan ediyor gibi…" dedi.

Ocaktan, şu ifadeleri kullandı:

Acaba Adalet Bakanımız, Sezen Aksu hakkında suç duyurusunda bulunan 15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Platformu üyelerinin yaptıkları basın açıklamasındaki 'Dillerini keseceğimizi buradan ilan ediyoruz, beyinlerine sıkacağız' ifadeleri hakkında da şöyle okkalı bir açıklama yapmak ister mi? Gerçi 2020 yılında bir televizyon kanalında kendisini gazeteci olarak tanıtan Sevda Noyan adlı bir kadın 'Bizim aile 50 kişiyi götürür' şeklinde tehditlerde bulunduğunda da Adalet Bakanı pek ortalarda gözükmemişti. Kim bilir belki de bu sözleri bir tehdit olarak görmemiştir…

Maalesef vahim bir hukuk ihlali tablosuyla karşı karşıyayız. Evet epey bir süredir ‘demokrasi ligi’nden koparak çok farklı bir istikamete doğru ilerliyoruz. Altına imza attığımız, anayasamızda yer verdiğimiz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kararlarını uygulamıyoruz, onlara meydan okuyoruz, dahası Anayasa Mahkemesi’nin kararlarına bile itibar etmiyoruz. Ama bilelim ki Türkiye bunları hak etmiyor ve her geçen gün demokratik dünyadan uzaklaşarak yalnızlaşıyoruz."

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