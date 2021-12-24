Karar yazarı Ocaktan: 70'li yıllarda ülkeyi 70 sente muhtaç eden sistemin yeniden devreye sokulması ülkenin fukaralığını derinleştirecek

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, kur korumalı TL vadeli mevduatın ekonomiye ABD Doları'nın "kayyum" atanması olarak niteleyerek "Sonuçlarını ve de acı faturasını pek de uzun olmayan bir süreçte net olarak göreceğiz" dedi. Ocaktan söz konusu sistemin 70'li yıllarda denendiğini ifade ederek şöyle dedi:

"1970’li yıllarda denenen ve sonunda Türkiye’yi 70 sente muhtaç eden köhne sistemin, sanki yeni bir icatmış gibi bugün yeniden uygulamaya sokulması ülkenin fukaralığını daha da derinleştirecektir. Her ne kadar TÜİK kağıt üzerinde enflasyonu yine düşük gösterecek olsa da muhtemelen gerçek enflasyon daha da artacak ve ucuz ekmek kuyruğunda göz yaşı döken insanların acıları artarak devam edecektir"

Ocaktan ayrıca "Unutmayalım ki iktidarın doları taçlandırdığını bile göremeyen ve 'dış güçleri yendik' diye sokaklarda halay çekenler, yarın ekmeklerinin daha da küçüldüğünü gördükçe başka türlü konuşacaklardır" diye yazdı.

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