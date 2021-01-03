Karar yazarı Ocaktan: 2021’e Berlin ve Viyana Filarmoni ile başlamak caiz midir?

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, “Biliyorum yılbaşı gecesi Cumhurbaşkanından icazetli, ‘yerli ve milli’ şarkıcıları dinlemediğim için beni ‘dış güçler’in adamı olarak suçlayanlar olacaktır ama ben yine de inadına caz ve klasik Batı müziği dinlemeye devam ediyorum.” düşüncesini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'sanatçı' tarifine de "2021’e Berlin ve Viyana Filarmoni ile başlamak caiz midir?" başlıklı yazısında yer veren Ocaktan, "Her ne kadar cumhurbaşkanımız makbul sanatçıların nasıl olması gerektiğini ayrıntılı bir şekilde tarif etse de ben yılbaşı gecesini ‘makbul’ şarkıcıları dinleyerek değil, evrensel müziğin estetik dünyasıyla ihya etmeyi tercih ettim” görüşünü savundu.

Ocaktan, "Her ne kadar memleketin ‘makbul’ sanatçıları arasında yer alan Demet Akalın gibi şarkıcıları dinlemeyi hiç tercih etmesem de galiba 'dış güçlerin ajanı' sayılmam. Zira Berlin ve Viyana filarmoninin yılbaşı konserlerini TRT-2’den izledim. Dolayısıyla biraz da olsa ‘yerli’ ve ‘milli’ sayılabilirim herhalde... Malum TRT-2 her yıl başı, Berlin ve Viyana Filarmoni orkestralarının konserlerini canlı yayınla ekranlara getiriyor. Bu yıl da 31 Aralık’ta Berlin Filarmoni Orkestrası’nın geleneksel olarak düzenlediği 'Yeni Yıl Gala Konseri'yle farklı bir gece yaşadık." ifadesini kullandı.

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