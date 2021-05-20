Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu: Yerli ve milli etiketi alanlar, devlet adına yasa dışı güç kullanmak hak ve imtiyazına sahip oldu

Karar gazetesi yazarı Mustafa Karaalioğlu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in ifşa ettiği kirli ilişkilerin gözardı edilemeyeceğini belirterek, "Susurluk skandalından daha büyük bir felaketin içinde olduğumuz da doğrudur. Çünkü Türkiye Susurluk’u sistemin kılcal damarlarından temizlemek yerine geçiştirmeyi tercih etti ve Susurluk tipi adamlara değer vermeye devam etti. Susurluk adamlarına ve onların hamilerine bol keseden sahte vatanseverlik payeleri verildi. Bir şekilde yerli ve milli etiketi alanlar, devlet adına yasa dışı güç kullanmak hak ve imtiyazına sahip oldu. Sitemin içinde, yargıyı, kolluğu ve daha geniş alanda bürokrasiyi ve siyaseti kolaylıkla kullanarak işini gören bir sektör oluştu. Bu imkanları kullanan değil, kullanmayan ayıplanır hale geldi. Karanlık alanda pervasızlık aldı yürüdü." diye yazdı.

Hukukun eksikliğinin ekonomiyi, insan haklarını, eğitimi, kültürü, medyayı geriletirken, her türlü yasadışılığa da fırsat alanı açtığına işaret eden Karaalioğlu, "Bu yangın üflemekle sönmez… Susarak, kafayı eğerek, kendi kendine teselli vererek kirler akıp gitmez. Yüzleşmek, gereğini yapmak, nereye gidiyorsa oraya kadar takip etmek ve siyasetçiden bürokrata, işadamından organize örgütlere kadar ilgili herkesi hesaba çekmek, suçluyu bulmak ve suçsuzu ayırmak tek yoldur. Başka yol yoktur. Bilmem, yakın siyasi tarihi hatırlatalım mı? Susurluk’u örtbasa çalışmak örtbasçıların, görmezden gelenlerin işine yaramamıştı; şimdi de yaramaz demeye bilmem gerek var mı?" ifadelerini kullandı.

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