Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu: Ülke, kirli ve kara paranın izini sürerken, kara parayı aklamaya müsaade eden kanun bir daha uzatıldı

Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarıyla başlayan, kirliliğin çok az kısmının ortaya saçıldığı süreçte ismi geçenler hakkında işlem yapılmadığını belirterek, "Bakandan bürokrata, işadamından yargı mensuplarına kadar adı karışanların, aynı masayı paylaşanların işi hala tıkırında. O kadar ki Peker’in değil cürmünü bizzat İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun duyurduğu “mafyadan 10 bin Dolar alan siyasetçi” bile işinde gücünde. Herkesin bildiği ismin açıklanmaması da ayrı garabet." diye yazdı.

Kaynağı belirsiz, kirli ve kara parayı aklamaya müsaade eden Varlık Barışı'nın uzatılmasına dikkat çeken Karaalioğlu, "Memleket kara paracıların peşinde kendisini heba ederken devlet, o paranın suç olmak şöyle dursun makbul ve ülke ekonomisi için gerekli olduğunu ilan ediyor. Sorularımız mı vardı? Karanlık ilişkileri mi merak ediyorduk? Suçlular ayağa kalksın mı diyorduk? Cevap mı arıyorduk? Şimdi aldık cevabımızı… Bir adım sonrası, kara paraya laf edenin ekonomik terörist ilan edileceği aşamadır. Üzümü yiyenlere bağını sormak suç oldu, olacak." ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın...