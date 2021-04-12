Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu: Türkiye tarihinin en derin ve en gizemli ekonomik krizini yaşamaktadır

Karar gazetesi yazarı Mustafa Karaalioğlu, dozu ve derecesi her geçen gün artan siyasi gerilimin sadece muhalefetin değil, iktidarın ve iktidar seçkinlerinin de ağır yükü olacağına işaret ederek, "Çünkü, bugün yaşamakta olduğumuz gerilim, bile isteye, bir maksadı gözeterek üretiliyor. Böyle durumlarda gerilimin hedefi kadar, gerilimi üreten de mutsuz, keyifsiz ve gergin olur. Türkiye’de iktidar seçmeninin yarıdan fazlasının mutsuz olması, diğer yarısının ise çok muhtemeldir ki namus belasına “Her şey yolunda gidiyor” diyebilmesi bundandır.

Ağzını her açanın darbeci olabildiği, dünün mavi vatan kahramanlarının bugün polis/adliye koridorlarında vatanseverliklerini ispata mecbur kaldıkları ülkede gergin olmamak mümkün müdür? Kim gergin olmaz ki? Onları gözaltına alan ve hadlerini bildirdiğini düşünen irade mi? Değil… En başta ve en çok onların gergin olduğu aşikar zira, iktidarı korumak için böylesine hayal gücü isteyen bir malzemeye müracaat zorunda kalmak en başta bunu akıl edeni tedirgin eder." diye yazdı.

Türkiye'nin her geçen gün demokrasiyi biraz daha azaltmak için akıl almaz gerekçeler bulunurken, tarihinin en derin ve en gizemli ekonomik krizini yaşadığını savunan Karaalioğlu, "Gizemli çünkü, böylesine büyük imkanları olan bir ülkenin nasıl bu hale düşürülebildiği büyük bir sırdır. Sır saklandıkça gerilim artıyor, sorular cevapsız kaldıkça da sır büyüyor. Belli ki verilecek cevap yok ve belli ki cevap verildikçe yeni sorular çıkacak….

İktidar için, seçim adına da geçim adına da tek çözüm hâlâ, makule dönmektir. Ne var ki bu makul öneri de diğer makuller gibi işe yaramaz hale geldi, geliyor..." ifadelerini kullandı.

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