Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu: Türkiye bugününü ve yarınını aynı anda kaybediyor

Karar gazetesi yazarı Mustafa Karaalioğlu, Türkiye'nin bir dizi derin ve derinleşmekte olan meselelerinin en başında ekonomi olduğunu belirterek, "Hayat çok pahalı ve çalışanların gelir seviyesi bir yandan enflasyon, öte yandan geleneksel tasarruf aracına dönüşen döviz karşısında erimeye devam ediyor. Kişi başı gelirin 12 bin 500 Dolar seviyesinden 8 binin altına inmesi de bunu gösteriyor. Çoktandır kötü yönetilen ekonomi son olarak orta vadeli programda da görüldüğü gibi ülkenin önüne 10 yıl önce ulaşılan ve geçilen hedeflerden fazlasını koyamıyor. 2023 yerine 2013’ün hedeflenmiş olması zaten başka söze alan bırakmıyor...

Bariz bir memnuniyetsiz ve toplumdan gizlenmesi mümkün olmayan bir ekonomik gerileme dönemi yaşanıyor. Ne söylesen inandırıcı değil, hangi rakamı neresinden tutarsan ikna edemiyor." diye yazdı.

Türkiye'nın yakın tarihinin en yüksek işsizlik ve enflasyonunu yaşadığına işaret eden Karaalioğlu, "Tıpkı, üzerine düşülmeyen diğer temel sorunlar gibi; yani, hukuku, eğitim, Kürt meselesi, sistemin yapısal problemleri, şehirleşme, kültür gibi ekonomide de gerçekle yüzleşme bir seçenek olmaktan çıkmış bulunuyor. Gerçeği yerine hamaset, kuralların yerine çarpıtma, gerekeni yapmak yerine daha fazla nutuk tercih edildiği için Türkiye bugününü ve yarınını aynı anda kaybediyor. İkisini birden kaybetmek şu demektir; Bugün geliri düşüren gerekçeler neyse yarına da tesir edecektir ve biz kendi kendimize konuşurken yarın da fakirleşmeye devam edeceğiz demektir.

Her sahada alma bilhassa ekonomide bugün yapılması gerekeni ihmal etmenin marjinal maliyeti ağırdır." ifadelerini kullandı.

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