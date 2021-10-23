Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu: Türk lirası haftalardır dayak yiyor ama bakandan ne bir teselli, ne de keder cümlesi işitilmiyor

Karar gazetesi yazarı Mustafa Karaalioğlu, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın belki yüzüncü kez Türkiye'ye yatırım için çağrı yaptığını belirterek, "Türkiye’nin kötü yönetildiğini söylemek artık bir siyasi analiz sayılmaz. Sadece kötü yönetilmiyor, aynı zamanda alınan ve alınmayan kararların ülkeye kaybettirdiklerini hesap etmeyen bir düşüncesizlik düzenine geçmiş bulunuyoruz. Üstelik, böyle yapmakla Cumhurbaşkanı’nın neyi hedeflediğini anlamak da mümkün olamıyor. En ziyade hedeflediği şeyin seçim kazanmak olduğu malum; ama gidişi o hedefin de zıddınadır. Neden, niye bilinmez… En nihayet kendi meselesi… Ama kaybedilen zamanlar, heba edilen kaynaklarla Türkiye’nin kaderi arasında büyük bir zıtlık var ki bu hepimizin meselesidir." diye yazdı.

Merkez Bankası'nın son faiz indirimi kararının Erdoğan'ın emriyle olduğuna işaret eden Karaalioğlu, "Bu sürecin en azından sekreteryasından sorumlu olduğunu zannettiğimiz Hazine ve Maliye Bakanı’nın sesini işiten olmadı. Türk lirası haftalardır dayak üzerine dayak yiyor ama bakandan ne bir teselli ne de bir keder cümlesi işitilmiyor. Onun bu fevkalade önemli trafiği yerine kim veya kimler sevk ve idare ediyor, bilinmiyor.

Bu kadar bilinmezlik ve belirsizlik sadece bir ekonomi için değil kamu eline bakan bütün işler için; dolayısıyla ülke için hayırlı değildir." ifadelerini kullandı.

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