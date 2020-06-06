Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu: Siyaset, artan oranlarda devletin yoğun baskısı ve kuşatması altındadır

Karar Gazetesi yazarı Mustafa Karaalioğlu, milletvekillikleri düşürülen üç vekili değerlendirdiği yazısında, "Bir ülkenin siyaseti, parlamentosu, seçilmiş vekilleri yine siyasi güçle diskalifiye ediliyorsa geri kalan kurumların hali zaten perişan demektir. Sivil toplum dibe vurmuştur, medya köşeye sıkışmıştır, hukuk siyasallaşmıştır ve elbette bu kadar güç pes ettirildikten sonra kamu yönetimi her türlü denetimden uzaklaşmıştır. Mamafih memleketin hali de bundan ibarettir. Bütün kurumlar bileşik kaplar gibi aynı hizada seviye kaybetmiştir." diye yazdı.

Mustafa Karaalioğlu, Türkiye gibi ortalaması makbul sayılmayacak bir demokrasinin bile yapmaması gereken hataların yapıldığına işaret ederek, "Siyaset, artan oranlarda devletin yoğun baskısı ve kuşatması altındadır. Siyasi partileri kısıtlamaya ve siyasi söylemi gayrımeşrulaştırmaya adanmış devlet gücü her fırsatı cesaretle ve cömertçe değerlendiriyor. Bunu da bir milli irade gücünü “öteki” ve başka milli irade üzerinde baskı ve kısıtlama yoluyla yapıyor. " ifadelerini kullandı.

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