Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu: Sınırsız yetki, her şeyin en doğrusunu tek kişinin bileceği iddiasına dayandığı için bugünkü kriz tabloları kaçınılmaz olmuştur

Karar gazetesi yazarı Mustafa Karaalioğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'yle verilen sınırsız yetkinin, her şeyin en doğrusunu tek kişinin bileceği iddiasına dayandığı için bugün yaşanan kriz tablosunun kaçınılmaz olduğunu belirterek, "Liyakat, ehliyet, kalite, kurumsallık ve tecrübeyi dışlayan yönetme biçimi şimdi eldeki yetkilerin ağırlığı altında hareketsiz kalmaktadır. Rasyonel ve etraflıca düşünülmüş, sadra şifa bir fikir olmayınca, sınırsız yetki artık sadece alelacele yazılmış kararnameleri düzeltmeye yaramaktadır.

Can yakan ve gecikmesi ülkeye büyük maliyetler çıkaran hiçbir meselede hamle edilemiyor. Yapısal önlemler şöyle dursun, konjonktürel tedbir gereken problemlerde bile iktidarın eli giderek yavaşlıyor. Türkiye hemen hemen bütün sektörlerde güvenilir ölçümlere göre küçülürken ve dünyanın gerisinde kalırken, tarif edilemez bir eylemsizlikle olup bitene seyirci kalınıyor." diye yazdı.

Sistemin, Türkiye'yi taşımadığına işaret eden Karaalioğlu, "Ülkeyi siyasetsizliğe zorlayan hal, her türlü fikre kapıları kapatırken, devlet işlerinin fizibilitesiz yürümesi gibi maliyeti yüksek bir yanlışı hakim kılıyor.

Ekonomideki kriz, dış politikadaki gelgitler, salgın önlemlerindeki tutarsızlıklar ve eğitimde faciaya yakın tablo sadece bugüne fatura çıkarmıyor; bugün doğrular yapılamadığı için önümüzdeki yılların maliyetini de biriktiriyor." ifadelerini kullandı.

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