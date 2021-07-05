Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu: Sadece karanlık ilişkiler patlamıyor, aynı zamanda iktidarın kendi eliyle yaptığı işler de soru üretiyor

Karar gazetesi yazarı Mustafa Karaalioğlu, Türkiye'de olup bitenlerin izahının olmadığını belirterek, "İtham edilenler neden korunuyor, akla mantığa aykırı işgüzar kararlar niye alınıyor belli değil. Yapınca oluyor diye “yaptım oldu sistemi”nin etinden, sütünden, yününden yararlanma iştahının bir satır açıklaması yok. Ne var ki sustukça fırtına dinmeyecek. Çünkü bu kez her yerden ağır bir soru çıkıyor. Sadece karanlık ilişkiler patlamıyor, aynı zamanda iktidarın kendi eliyle yaptığı işler de soru üretiyor. Gariptir o işlerin bazıları ortada dolaşan ithamları doğruluyor." diye yazdı.

Güçlü iktidar gürüntüsü vermenin, kimseyi umursamadan topluma hesap vermeden, yanlış doğru bildiğinde ısrar etmek olmadığına işaret eden Karaalioğlu, "En değerli kamu kaynakları buharlaşırken, siyasetçiler, bürokratlar, yargı insanları izah edemedikleri fotoğraflarda dolaşırken kimse hiçbir şeyi üzerine alınmıyor; üstüne bir de aynı kuralsızlık sürüp gidiyor. Türkiye’nin gelip demirlediği yer burasıdır. Aksini iddia edebilmek adına sıralanan bilindik hamaset sözleri, komplo teorileri ve en nihayet “hedefte devlet var” sloganı, ikna edici olmak bir yana durumu daha kötüleştiriyor. İnsanların zihni sarsıcı şüphelerle doluyken, onlara “Ortada büyük oyun var, bu işler sizin bildiğiniz gibi değil” demeye getirmek hatta demek, iletişim stratejisi olarak zerre anlam taşımıyor. Bir iktidarın toplumla ilişki kurarken yapmaması gereken tek şey budur ama gelin görün ki şimdi bundan gayrısı yapılmıyor." ifadelerini kullandı.

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