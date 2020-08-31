Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu: Sadece derin bir ekonomik krizden geçmiyoruz aynı zamanda belirsizlik ve gizlilik döneminin de tam ortasındayız

Karar gazetesi yazarı Mustafa Karaalioğlu, Türkiye'nin sadece ekonomik kriz ve kötü yönetim geçmediğini aynı zamanda derin bir belirsizlik ve gizlilik dönemi yaşadığına işaret ederek, "Ekonomiyi tanımlayan ve tabloyu özetleyen makro rakamlar üzerindeki şüphenin yanı sıra o rakamları üreten süreçlerde yapılanlar da belirsiz ve şeffaflıktan uzaktır. Özellikle finansal sisteme yönelik sayısız karar alınıyor, sonra o kararlar düzeltiliyor ve sonra yeni bir karar daha..." diye yazdı.

Ekonomist Kerim Rota'nın, döviz kurunu baskılamak ve doların 7 liranın altında tutulması için 2019 Temmuz ayından bu yana piyasalara 105 milyar dolar döviz satıldığına yönelik raporuna vurgu yapan Mustafa Karaalioğlu, "Yani Dolar kurunu makyajlamak için “dış güçlere, faiz lobisine, karanlık odaklara, ülkemize operasyon çekenlere vs.” işleri görülsün diye rezervimizin büyük kısmını dökmüşüz. Yetmemiş, içeride “Döviz bozdur, TL kullan kampanyası” yaparken kendi tasarrufçumuzu da Dolar’a yönlendirmişiz. Yabancıdan kalan dövizi de onlara vermişiz ki TL’den çıkıp Dolar alsınlar ve kurun yükselmesini beklesinler!.. " ifadelerini kullandı.

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