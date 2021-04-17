Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu: Milletin birikmiş bütün kaynaklarını birkaç ay içinde yok eden bir hükümetin alacağı kararlar artık şüphe altındadır

Karar gazetesi yazarı Mustafa Karaalioğlu, Türkiye'nin kaynaklarının sorumsuzca tüketildiğini savunduğu yazısında, "Rezervleri boşaltılmış, finansal açıdan ellerini havaya kaldırmış ülkede kur, faiz kıskacı sıktıkça sıkıyor; rant bayramı da bitmiyor… Malum soru bu nedenle daha çok anlam kazanıyor: 128 milyar dolar nerede? Böyle ağır ve pahalı bir soru cevapsız kalamaz…" diye yazdı.

"128 milyar doları heba eden, dağıtan ve koruyamayan bir hükümetin ülkenin, hakkını, hukukunu ve en nihayet “bekasını” koruyabileceğine kim inanır?" sorusunu yönelten Karaalioğlu, "Milletin birikmiş bütün kaynaklarını birkaç ay içinde yok eden bir hükümetin ekonomiye dair aldığı, alacağı kararlar artık şüphe altındadır. Herhangi bir yatırım kararının akıl ve mantıkla alınabildiği, karlı olduğu artık söylenemez.

Bu şartlar altında yapılan, yapılmakta olan ve yapılacak köprü, yol, havaalanı ve şimdi de kanalistanbul projesinin hesaplarına itimat edilemez. İki kanal İstanbul parası kadar döviz rezervini heba eden, rant çevrelerine, dış güçlere, faiz lobisine ve içeride özel güçleri sayesinde döviz/TL pozisyonu alıp para vuran fırsatçılara yediren bir idarenin ekonomiye dair kararları artık sadece kaygıyla tanımlanabilir. Vizyonla, yatırımla, kalkınmayla değil…" ifadelerini kullandı.

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