Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu: İktidar bir yol bulamadığı için her yaştan insanlar başka ülkenin yollarına bakıyor

Karar gazetesi yazarı Mustafa Karaalioğlu, gençlerin ve orta yaşlıların Avrupa'da yaşamak istediği, hayatını Türkiye'de sürdürenlerin de geleceğe dair umut taşımadığını belirterek, "Siyaset işleri yönetemez hale geldi, demokrasiyi ve ortak değerleri geriletti ama bütün bunlar aynı zamanda, ülkenin bir işe yaraması umuduyla yetiştirdiği elit sınıfların sessiz onayı sayesinde oldu. Bu sarmal da Türkiye’yi bazı alanlarda 2000’li yılların başına bazı alanlarda ise 90’lı yıllara geri götürdü." diye yazdı.

Toplumun bir kesimini bütün yanlışları dış güçlerin oyunu olduğuna inandırıp, inanmayan kesimleri ihanetle suçlamanın meseleleri çözmediğine işaret eden Karaalioğlu, "Zaman böyle akıp gidiyor, fırsatlar eridikçe eriyor; ekonomiden hukuka, eğitimden dış politikaya kadar maliyet artıyor.

İktidar, durumu kavrayamadığı ve kabul edemediği için sistemi kuşatan siyasetsizlik ülkeye kaybettiriyor. İktidar bir yol bulamadığı için her yaştan insanlar başka ülkenin yollarına bakıyor." ifadelerini kullandı.

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