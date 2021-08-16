Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu: Hükümet göçmen konusunda kafasında bir fikir yoksa da bir an önce bulmaya çalışmalıdır

Karar gazetesi yazarı Mustafa Karaalioğlu, Afganistanlı göçmenlerin düzensiz girişlerinin kamuoyunda yarattığı reaksiyonun bütün göçmenlere yönelik tepkinin aktif hale gelmesine yol açtığını belirterek, "Devlet ise benzeri görülmemiş bir sessizlikle olup biteni seyrediyor. Ne bir bilgi paylaşımı ne de duruma dair bir yaklaşım cümlesi duyuluyor. İktidar; yani göçmenlere kapıları açan ve açmaya da devam etmek olan otorite kafasındakini paylaşmadığı için toplumdaki endişe doğal olarak büyüyor." ifadelerini kullandı.

Göçmen olmanın, bir başka ülkede yaşamaya mecbur kalmanın insanın başına gelebilecek en büyük felaketlerden biri olduğunu kaydeden Karaalioğlu, "Meseleyi tartışırken, soğukkanlılığımızı kaybetmeden ve Türkiye’ye sığınan insanlara karşı bugüne kadar gösterdiğimiz insani tutumu önemsizleştirmeden bir yol bulmaya odaklanmalıyız. En başta da hükümet… Kafasında ne olduğunu paylaşmalı; kafasında bir fikir yoksa da bir an önce bulmaya çalışmalıdır. Hükümetin sessizliği sorunu derinleştiriyor, tartışmaları ve çözüm arayışlarını amacından saptırıyor. Göçmenleri de ağır ithamlar karşısında savunmasız bırakıyor." diye yazdı.

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