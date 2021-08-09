Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu: Her krizi dış güçlerle, karanlık odaklarla açıklamak, medyayı, muhalefeti itham ederek yönetmek artık deşifre olmuş bir yöntemdir

Karar gazetesi yazarı Mustafa Karaalioğlu, Türkiye'nin bir dizi gergin, acılı olayın içinden geçtiğini belirterek, "İşlerin yolunda gitmediği, iktidarın olup bitenleri sevk ve idare etmekte yetersiz kalmak şöyle durun, bazen yöntem geliştiremediği sır değildir. Şimdi galiba yeni bir safhaya geçiyoruz. İcraat eksikliğinin görülüp anlaşılmasını, iyice hissedilmesini amaçlayan bir iletişim sergileniyor. Vaka ne olursa olsun, kim ne derse desin aynı plağın çalındığı bir safhadayız.

Orman yangınları konusundaki tedbirsizlik ve sonrasında yapılan yanlışlar ortadayken suçu başta muhalefet olmak üzere olmadık yerlere atmak gibi. Ülkesi için dertlenen, ormanları korumak için çaba gösteren ve hükümetin anlaşılmaz bir gururla ihmal ettiği küresel yardım için çağrı yapanları soruşturma konusu yapmak gibi. Suçu muhalefet belediyelerine atarken aynı belediyeleri koordinasyona dahil etmemek gibi…" diye yazdı.

Her krizi, siyasi gerilimle, dış güçlerle, karanlık odaklarla açıklamanın, medyayı, sanatçıları ithem ederek yönetmenin deşifre olduğunu savunan Karaalioğlu, "Yangınla mücadeleyi yönetmek için bugünler için tedarik ettiğiniz uçağınız, helikopteriniz, teçhizatınız ve ekibiniz olmalıdır. Yangının çapına ve hızına göre kurumlar arası koordinasyon planı hazırlanmalıdır. Bütün bunları ihmal ettikten sonra olay büyüdükçe, her sabah yeni bir fikirle mücadele etmeye kalkarsanız da sonuç felaket olur." ifadelerini kullandı.

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