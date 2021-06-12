Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu: Her iddianın üzerine kapanan, eleştiriye kulak tıkayan, "hata var" diyeni hain ilan eden bir idare var

Karar gazetesi yazarı Mustafa Karaalioğlu, Çevre Bakanlığı'nın bilim insanlarının isyanından sonra Marmara'yı kaplayan deniz salyasından haberi olduğunu belirterek, "Aylar geçmiş tek bir önlem alınmadı, önlem alınması isteyenler umursanmadı. İş işten geçtikten sonra sadece birkaç gün önce büyük ve iddialı laflarla kollar sıvanmış gibi yapıldı. Mutlaka laflar büyük olmalı, iddialı olmalı ve illa da seferberlik havası verilmeli, zira iktidara yakışan budur. Talimat yağdırmanın, okkalı laflar etmenin işleri çözeceğini zanneden, uzmanlık ve tecrübeyi dışlayan yeni bir siyaset anlayışı türedi; bunlar her yana sert sert bakmaya, parmağıyla uzakları göstermeye bayılıyor. Artık teknik, rasyonel ve şeffaf olmak zinhar yol değildir. Bugünün atmosferi teknik olmayı değil hamaseti emrediyor. Devir böyle bir devir." diye yazdı.

Türkiye'de bütün ciddi işlerin sahipsizliğine vurgu yapan Karaalioğlu, "Çünkü, küçük büyük her iddianın üzerine kapanan, eleştiriye kulak tıkayan, asla hata kabul etmeyen ve hata var diyeni hain ilan eden benzersiz bir idare tarzı vardır. Bakanlar da böyle fırsat varken, emek gerektiren, alkış almayan problemlere bakmak yerine gösterişli işlere mesai harcıyor. Şehircilik gibi güzel, hacimli ve faydalı dosyalar varken kim ne yapsın çevreyi; kim umursasın, Marmara’yı, Salda’yı, sahilleri, çöpleri?

Çevre öyle; iktisat, eğitim, hariciye, asayiş, mafyayla mücadele, ticaret, tarım hepsi öyle. Bütün bu sahalarda herhangi bir meseleyi henüz ortaya çıkmadan sezip önlem almak ve problem büyümeden çözmek kabiliyeti yoktur, bir vakitler varsa da kaybolmuştur. Her biri memleketin bugünü ve geleceğinde dert olabilecek birçok iş sahipsizdir. Sadece ortaya bir facia çıktığında kolları sıvamayı devlet idaresi zanneden siyaset anlayışı ülkeyi değersizleştirmeye devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

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