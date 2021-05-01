Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu: Fakir fukaranın üç-beş kuruş ucuza alacağı ekmekle, büfe kovalayıp kavga etmek gerçeği görememektedir

Karar gazetesi yazarı Mustafa Karaalioğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'yle birlikte Türkiye'nin reaksiyon alabilme imkanını yitirdiğini, hukuk, eğitim, şeffaflık gibi listelerde baş aşağı gittiğini dile getirdi.

Ekonomide büyük ve derin bir kriz olduğunu vurgulayan Karaalioğlu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan başlayarak en aşağı kadar iktidar kadrolarının hal ve hareketlerinden böyle bir hissiyat almıyoruz. Finansal açıdan eksi rezerv dönemine girmiş, enflasyon ve işsizliğin yönetilemez hale geldiği bir ülkenin hükümeti tablosu görünmüyor. Yahut da devletin vatandaşa en çok lazım olduğu şimdiki gibi salgın dönemlerinde çaresiz kalan bir yönetimin utangaçlığı hissedilmiyor." diye yazdı.

Mustafa Karaalioğlu, 15 aylık salgın döneminde esnafa, ihtiyaç sahibine 12 milyar lira aktaran iktidarın, yap-işlet-devret kiraları, yolcu ve geçiş garantilerinin tamamını aksatmadan ödediğine işaret ederek, "128 milyar Dolar rezervi heba etmek gerçeklerden bir kopuş, bu skandalı izah ederken hatadan hataya savrulmak başka bir kopuştur.

İktidar, Cumhurbaşkanı ve parti adamları derin ve sarsıcı sorunlar karşısında telaşsız görünüyorlarsa sebebi gerçeklerden uzaklaşmanın sunduğu muazzam zihin konforudur. Süreçlere hakimiyet veya bildikleri bir şey olduğundan değil. Böyle olsa dertleri çözeceklerine dertsiz başlarına dert açmaya devam etmezlerdi." ifadelerini kullandı.