Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu: Ekonomide kriz ve aynı anda dış politikada çaresiz geri dönüşler dönemi hiç bu kadar uzun olmamıştı

Karar gazetesi yazarı Mustafa Karaalioğlu, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın halkı "Türk tipi başkanlık" sistemine ikna ederken kullandığı iddialı cümlelere kendisinin de inandığını belirterek, "Sadece sınırsız yetki sahibi olmanın, başka kurum, tecrübe, ekip ve beceriye gerek olmadan bütün sorunları çözeceğini zannetti. Ayrıca, planlama, ayrıca liyakat, ayrıca ehliyet, ayrıca titizlik, ayrıca hukuk, ayrıca demokrasi ve ayrıca dünya gerçeklerine kulak vermek gerektiğini düşünmedi. Başbakanlığı dönemindeki olumlu tabloyu bir parmak şıklatarak ikiye üçe katlayacağına kendini inandırdı. Başka türlüsü olamaz… Yoksa, Erdoğan gibi tecrübeli bir politikacı sorunlar karşısında böyle eylemsiz ve çaresiz kalamazdı.

Türkiye’nin kötü idare edildiği dönemler oldu ama ekonomide kriz ve aynı anda dış politikada çaresiz geri dönüşler dönemi hiç bu kadar uzun olmamıştı. Olsa da ülke amaçsız ve plansız kalmamıştı." diye yazdı.

Türkiye'nin yaşadığı derin krizi yok sayarak çıkış aradığına vurgu yapan Karaalioğlu, "Şartlar böyle olduğunda; yani iktidar otoritesini icraattan ve başarıdan alamadığında o boşluğu hamaset, gerilim ve kutuplaşma doldurur. Şimdiki hal, yoksul ve gergin haldir. Gittiği yere kadar..." ifadelerini kullandı.

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