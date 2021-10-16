Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu: Ekonomi yönetimi sadece rutinde gitmiş olsaydı, afra tafra yapmak yerine kurallar uygulansaydı bile dolar bugün 6'larda olabilirdi

Karar gazetesi yazarı Mustafa Karaalioğlu, ekonomide tablonun sadece kötü olmadığını, olumluya çevirme fikri ve girişiminin de olmadığını belirterek, "Dolar bugün 9,20’leri devirip geçmiş durumda ama ekonomi yönetimi sadece rutinde gitmiş olsaydı, afra tafra yapmak yerine standart kuralları uygulasaydı bile bu rakam 6’larda olabilirdi. 6 TL şimdi hayal gibi görünüyor ama dahası var… Sadece biraz iyi yönetilmiş olsaydık muhtemelen 1 Dolar 5 TL’yi bile görmemiş olacaktı. Kaybın büyüklüğünü anlamak için başka delile gerek var mı?" diye yazdı.

Hukuk devleti nosyonunu kaybeden, liyakat ve ehliyeti tasfiye eden, piyasa kurallarını yok sayan bir yönetimde yaşananların kaçınılmaz olduğuna işaret eden Karaalioğlu, "Düne kadar bilmeyen veya bilmek istemeyen de görüyor ki bütün olup bitenler başka birşeyin değil, ağır bir yönetim zaafının sonuçlarıdır. Kale boş bırakıldığı için Dolar milli paramızı ezip geçiyor; doymuyor, dönüp bir daha eziyor. Birbirini ardına kötü atamalar yapıldığı için ekonomi yönetilemiyor, tek bir yolsuzluğun izi sürülemiyor, ormanlar söndürülemiyor, dere yataklarındaki yapılaşma bitirilemiyor veya üniversiteler senelerdir bir adım ileri gidemiyor." ifadelerini kullandı.

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