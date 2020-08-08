Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu: "Ekonomi iyi gitmiyor" diyen vatan haini değil aksine vatanseverdir

Karar gazetesi yazarı Mustafa Karaalioğlu, "İyi gidiyoruz, yükseliyoruz, harikayız, dünya bizi kıskanıyor" dışındaki cümlelerle ekonomiden bahsetmenin ihanet ve bozgunculuk sayılmasının hayra alamet olmadığını belirterek, "“Ekonomi iyi gitmiyor” diyen vatan haini değil aksine vatanseverdir. Dış güçler üzerimizde oyun oynuyorsa bunu bozacak olan da hükümettir. Hükümet olmak demek; nerede düşman varsa, nerede oyun kuruluyorsa bulup onun üstesinden gelmek demektir. Ekonomi yolunda giderken “Biz yaptık”, kötü giderken “Onlar yaptı” demek değildir. Ayrıca, ülkenin kendini yalnızlaştırması ve içe kapatması başka, dış güçleri bahane göstermek başkadır. Yalnız, zayıf, parasız, rezervsiz kalırsan dış güç acımaz, iç güç de kendi hesabına bakar… Afra tafra yaparken buna da hazır olmak şarttır." diye yazdı.

Mustafa Karaalioğlu, Türkiye'nin birkaç seneden bu yana ekonomiyi pansuman tedbirlerle büyütmeye çalıştığına vurgu yaparak, "Enflasyonu düşürüp faizi indirmek yerine tersini zorladı. Üstüne bir de dolar kurunda skoru düşük tutmak için bankalardaki dövizi pervasızca kullandı. Gel zaman git zaman bugün oldu, döviz bitti ama döviz ihtiyacı her zaman olduğu gibi zirvede kaldı. Milyarlar sarfedip yedi liranın altında tuttuğumuz dolar tabelası yukarı doğru hamle etti. Kağıt üzerinde çok güzel duran hedefler yerle bir oldu. Dövizde bekleyen yanacaktı, beklemeyen yandı." ifadelerini kullandı.

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