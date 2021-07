Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu: Devlette at izinin it izine karıştığını herkesten önce iktidarın ikinci adamı olan eski bakan söylemişti

Karar gazetesi yazarı Mustafa Karaalioğlu, AKP'nin "Biz o kadar mükemmeliz ki bizi eleştiren olsa olsa vatan hainidir" rüyasından uyanması gerektiğini belirterek, "Devlette at izinin it izine karıştığını herkesten önce iktidarın ikinci adamı olan eski bakan söylemişti. O sözlerin ötesine bugün de hâlâ kimse geçemedi. Eleştirilere ve iddialara cevap vermek yerine her önüne gelene hain veya karanlık örgüt elemanı damgası vurmanın sonu geldi. O kadar sona gelindi ki suçlayacak adam kalmayınca kendi adamlarını damgalama noktasına kadar geldi. Olup bitenlere tahammül edemeyen, vicdanına söz geçiremeyen ve isyan edene yafta yapıştırarak gidilecek yok kalmadı. Zaten o yol da yol değildi. Dürüst olmaktan ve gerçeklerle yüzleşmekten başka çıkış yoktur." diye yazdı.

Hukukun olmadığı bir ülkede hiçbir işin yolunda gidemeyeceğine işaret eden Karaalioğlu, "AK Parti’nin artık kendisi için ne düşündüğü çok önemli değil ama ülkenin selameti için daha kötüsüne yol açmadan, onarılması daha güç olana sebebiyet vermeden karşılaşacağı her gerçekle yüzleşmesi şarttır. Mesele o kadar can yakıcı ki oy hesabı yapılacak aşama bile geçilmiştir. Peker’in ithamlarından önce de öyleydi, eski bakanın istifasından önce de… Aradaki fark, yüzleşmesiz geçen her günün Türkiye’ye çıkacak faturayı ağırlaştırmasıdır." ifadelerini kullandı.

