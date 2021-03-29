Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu: Bir ülkenin taşıyabileceğinden çok daha fazla sorunla yaşıyoruz

Karar gazetesi yazarı Mustafa Karaalioğlu, Türkiye'nin bir ülkenin taşıyabileceğinden çok daha fazla sorunla yaşadığını ve giderek derinleşen bir sosyo-politik gerilimle kuşatıldığını belirterek, "Çok ağır yükleri yıllardır derinleşen sorunlarla birlikte taşımaktayız. Böyle bir tablo kaçınılmaz olarak geleneksel veya konjonktürel bütün sorunları çözmek için gereken enerji, dayanışma ve güven zeminini dağıtıyor. Dahası, çözülmüş veya aşılmış hissi veren sorunları güvensiz bir alanda tutuyor." diye yazdı.

"Türk tipi başkanlık" sisteminin Cumhurbaşkanı'na sınırsız yetki vermesine karşın sınırsız bir yalnızlıkla da başbaşa bıraktığına işaret eden Mustafa Karaalioğlu, "Evet, sistem içeride ve dışarıda bütün konularda Cumhurbaşkanı’na tam yetki veriyor. Herhangi bir dosyada istediği kararı verir, istediğini de vermez ve hatta isterse kimseye tek kelime açıklama mecburiyeti yoktur. Seçmen O’nu böyle yönetsin diye seçmiştir. Ama meselenin bir de yazılı olmayan kuralı vardır. Biriken bu kadar soruyla Türkiye’nin yol alabilmesi, adım atabilmesi, sorunları azaltabilmesi imkansızdır. O kadar çok cevapsız soru birikti ki bu eşikte “Olan oldu, önümüze bakalım” diyebilmek imkansızdır. Çünkü, muhalefetin muhalefet olsun diye sorduğu sorulardan bahsetmiyoruz. Aynı şeyleri sokak da soruyor…

Gizli kalan her cevap ülkeyi paçalarından aşağı doğru çekmektedir. Bundan sonra çekeceğini tahmin etmek de kehanet değildir. Bir yerde soluklanıp sorulara cevap vermeden ilerlemek ülke için imkansız, iktidar için yorucu olacaktır." ifadelerini kullandı.

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