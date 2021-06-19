Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu: Benzeri görülmemiş bir karanlık ilişkiler ağı, yolsuzluk ve yozlaşma tablosu ülkeyi kuşattı

Karar gazetesi yazarı Mustafa Karaalioğlu, "mafyadan 10 bin dolar alan siyasetçi" konusunu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gündeme getirdikten sonra söz konusu ismi ya da belgeyi savcılığı verdiğini belirterek, "Yani, bundan sonra kime ne sorulacak olursa “Mesele artık yargıya intikal etti” diyerek işin içinden çıkmak mümkün olacak. Zira, siyasetçilerin açıklamadığı bilgiyi kimse savcıdan bekleyemez. Böylelikle herkesin bildiğini herkesten gizlenerek kriz yönetilmiş olacak. Devlete karşı saldırıları savuşturulacak ve işler umdukları gibi giderse bu bela defedilecek!

Ne akıllıca, ne kadar parlak bir yöntem değil mi? Herkesin işine yarar… Bundan sonra 10 bin Dolar da, 10 milyon Euro da, bilmem kaç yüz milyon lira da aynı yöntemle pekala geçiştirilir. Herkes bir güzel aklanır, temizlenir. Meclis, siyaset, iktidar, bürokrasi, medya töhmet altında kalmak şöyle dursun bakarsınız karlı bile çıkar!" diye yazdı.

Benzeri görülmemiş bir karanlık ilişkiler ağı, yolsuzluk ve yozlaşma tablosunun ülkeyi kuşattığına işaret eden Karaalioğlu, "Toplumun zihninde devletin işleyişine dair güçlü ve endişe dolu kanaat oluşmuştur. Boş laflarla vakit öldürmek, rüzgardın dinmesini beklemek artık işe yaramayacaktır. Herkes, yarın ahlaki ve vicdani olarak sonucu önüne konulacak bir sınavdan geçiyor. Bu karanlıkta, bu kirlilikte ne yaptığı ve ne yapmadığı herkesi yaftalayan bir ölçü olacaktır.

Yanlışa bulaşmak kadar olup bitene seyirce kalmanın, kenardan seyretmenin de yanlış olduğunu akıldan çıkarmamak lazımdır." ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın...