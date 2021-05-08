Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu: Bir vakitler iktidarın garantili, tartışılmaz ve takdir gören siyasi üstünlüğü, gerçek krizler karşısında artık çok kolay sınav kaybediyor

Karar gazetesi yazarı Mustafa Karaalioğlu, AKP iktidarının temel ve büyük problemler karşısındaki çaresizliğinin yanı sıra, siyasi sonuç üreten krizleri yönetme becerisinin de giderek belirginleştiğini belirterek, "Kötü kriz yönetiminin bilinen en trajik örneği İstanbul belediye başkanlığı seçim sonucunu kabul edemeyip tekrarlatmak olmuştu. Erdoğan ve ekibi o süreçte yargı, medya, iş dünyası, bürokrasi dahil bütün güçlerle yüklenmiş ama bilindiği sonuç siyasi felaket olmuştu." diye yazdı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, işler yolunda giderken "hayranlık uyandıran" siyasi dehasının, kriz zamanlarında alarm verdiğine işaret eden Karaalioğlu, "Gerçek sorunlar karşısında; yani yönetilmesi ve toplumun ikna edilmesi gereken konularda o hayranlık uyandıran siyasi akıl görünmüyor. Tablo giderek de iktidar aleyhine hata biriktiriyor." ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın...