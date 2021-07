Karar yazarı Mehmet Ocaktan: Yönetilemeyen her krizin "karanlık güçler"in eseri olduğu şeklinde yazılan hikâyenin sonu da yaklaşıyor

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, AKP'nin iktidar konforuna alışmasından ötürü kriz dönemlerinde eli ayağına dolaştığını belirterek, "Çünkü krizin nasıl yönetileceğine ilişkin bir pratiğe ve de geleneğe sahip değil. İşler yolunda giderken muhalefetin ne dediğinin pek önemi yoktu. Bu yüzden de iktidar, 20 yıl boyunca muhalefet dahil kimseye karşı hesap verme zorunluluğunun bulunduğuna ilişkin bir anlayışa asla prim vermedi. Ancak artık işler yolunda gitmediği için bütün ezberler bozuldu." diye yazdı.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları, Merkez Bankası'nın kayıp 128 milyor doları ve ekonomik kriz gibi sorunlarda "dış güçler"in suçlandığına işaret eden Ocaktan, "Doğal olarak yönetilemeyen her krizin “karanlık güçler”in eseri olduğu şeklinde yazılan hikayenin sonu da yaklaşıyor. Çünkü insanlar, her krizde başrol verilen “dış güçler”in neden 20 yıldır bir türlü bitirilemediğini sorgulamaya başlıyorlar.

Bu yüzden de iktidarın her kriz sonrasında çözüm olarak bulduğunu sandığı iletişim faciaları, toplumsal muhalefetin güçlenmesinden başka bir işe yaramıyor." ifadelerini kullandı.

