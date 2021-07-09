Karar yazarı Mehmet Ocaktan: Yolsuzluk yapandan, çete ve mafyadan, kara paracıdan hesap soracak bir devlet fiilen ortada yok

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, AKP iktidarının ne kadar yasak varsa hepsine sahip çıktığını ve liyakatsizlikte sınır tanımadığını belirterek, "Aylardır Boğaziçi Üniversitesi’ne uygulanan eziyeti görünce, eğitim sistemimiz konusunda endişelenmemek mümkün değil. İktidarın hiçbir kural ve gelenek tanımadan atadığı kayyım rektörü protesto için yasal haklarını kullanan öğrenciler önce “terörist” ilan edildi, sonra bir kışla mantığı ile üniversite adeta ablukaya alındı, akademisyenler üniversiteye sokulmadı. Ve ne acıdır ki Türkiye’nin en güzide üniversitelerinden birisi olan Boğaziçi Üniversitesi’ne halen adeta bir terörist kampı muamelesi uygulanıyor." diye yazdı.

Yolsuzluk yapandan, çete ve mafyadan, kara paracıdan hesap soracak bir devletin fiilen olmadığını savunan Ocaktan, "Talihsizlik o ki vicdanları sızlatan, Türkiye’nin dünyada başını eğdiren bu karanlık fotoğraf karşısında iktidarın sanki hiçbir şey olmamış gibi devlet kadrolarını liyakatsizlerle doldurmaya ve üniversiteleri “bizden” olanlara emanet etmeye devam etmesidir.

Unutmayalım ki siyasi yandaşlığın bütün hukuki ve akademik değerlerin üstünde tutulduğu bir ülkenin üniversitelerinde eğitim kalitesi düşer ve bilimsel yarışta dünya ile aranızdaki mesafenin açılması kaçınılmaz hale gelir." ifadelerini kullandı.

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