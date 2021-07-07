Karar yazarı Mehmet Ocaktan: Ülkeyi "uçurma" vaadiyle gerçekleştirdikleri anayasanın ömrü üç yıl bile sürmedi, yeni bir masal anlatmaya hakları yok

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, Cumhur İttifakı'nı oluşturan AKP ve MHP'nin ayrı ayrı hazırladıkları anayasa taslaklarının "Türk tipi" rejimi tahkim etmeyi amaçladığını belirterek, "Yani bildiğimiz anlamda evrensel demokratik normlarda bir anayasa olmayacak. Zaten Türk’e de Türk tipi anayasa yakışır!..

Kişisel olarak belirtmem gerekirse, Cumhur İttifakı’nın yeni bir anayasa hazırlama meşruiyeti bulunmamaktadır. Çünkü bu ucube sistemle Türkiye’yi “demokrasi ligi”nin dışında Çin, Rusya, İran, Filipinler gibi üçüncü sınıf otokrat ülkeler ligine mahkum ettiler. Zira ülkeyi “uçurma” vaadiyle gerçekleştirdikleri anayasanın ömrü üç yıl bile sürmedi, dolayısıyla yeni bir “uçurma-kaçırma” masalı anlatmaya hakları yok." diye yazdı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 1344 gündür tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala hakkında hak ihlali kararı verdiğini belirten Ocaktan, "Ama iktidar da yargı da duymazdan geliyor. Kavala’nın bu konudaki isyanı Türkiye’nin hukuk resmini ortaya koyan ibret verici bir tablodur: “Gezi davasından beraat etmiş olmama rağmen, AİHM’nin tutuklanmamın hak ihlali olduğuna hükmetmesi ve derhal serbest bırakılmamı talep etmesine rağmen, cezaevinde tutulmam gerekli görüldü. Suçlamalar değişiyor, bayrak yarışlarında bayrağın elden ele geçmesi gibi farklı yargıçlar ve mahkemeler yere düşürmeden tutukluluğumu birbirlerine geçiriyorlar.” Aynı şekilde Selahattin Demirtaş’la ilgili AİHM’nin “derhal serbest bırakılmalı” kararı da, ne yazık ki Türk yargısının ilgi alanına girmiyor.

Maalesef hukuk konusunda öylesine umutsuz bir dönemden geçiyoruz ki MHP lideri Bahçeli ‘hak ihlali’ kararı veren AYM’yi açıktan tehdit ediyor ve diyor ki: “Anayasa Mahkemesi bu tip davalara terör örgütlerinin hücre evinden ya da mağara deliklerinden mi bakıyor?”

Böyle bir tabloda yeni bir anayasaya kim neden inansın ki…" ifadelerini kullandı.

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