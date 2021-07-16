Karar yazarı Mehmet Ocaktan: Türkiye şu anda her alanda tarifi imkansız bir ekonomik çöküş yaşıyor

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, Türkiye'nin her alanda tarifi imkânsız bir ekonomik çöküş yaşadığını belirterek, "Tuzu kuru olan imtiyazlı kesimleri bir tarafa bırakırsak, toplumun büyük bölümü adeta kangrene dönüşen pahalılığın ve işsizliğin acımasız baskısı altında.

Kuşkusuz hepimizi kuşatan bu dayanılmaz hal, durup dururken kendi başına ortaya çıkmadı. 2011’e kadar Türkiye’nin demokratikleşme çıtasını yükselten, ekonomik hamlelerle toplumun gelecek umudunu tazeleyen AK Parti iktidarı kendi içinde politik bir eksen kayması yaşamaya başlayınca, doğal olarak ülke de demokraside, hukukta, özgürlüklerde, ekonomide ve dış politikada değer kaybetmeye başladı." diye yazdı.

Türkiye'nin hukuk devleti özelliğini kaybettiğine işaret eden Ocaktan, "Aslında dış politikada yaşadığımız yalnızlığın da, her gün biraz daha derinden hissettiğimiz ekonomik çöküşün de, toplumun nefes almasını zorlaştıran özgürlük fukaralığının da bir tek sebebi var; hukuk devleti anlayışının zaafa uğraması…

Eğer “hukuk devleti” olma vasfınızı kaybederseniz son günlerde ortalığı kirleten çete-mafya-yargı-siyaset ekseninde gelişen karanlık ilişkileri sorgulayamazsınız.

Eğer iktidarların hesap verilebilir olmalarını sağlayan hukuki zemin kaybolmuşsa, 4-5 yerden maaş almayı hak olarak gören bürokratlar ve hiçbir liyakat esası gözetilmeden devlet kurumlarına yapılan atamalar toplum vicdanını yaralamaya devam eder.

Eğer özgürlükçü bir “hukuk devleti” olmayı umursamaz hale gelmişseniz, uluslararası arenada saygın ülke olma özelliğinizi kaybedersiniz." ifadelerini kullandı.

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