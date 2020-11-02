Karar yazarı Mehmet Ocaktan: Türkiye'nin Kanal İstanbul'u yapacak parası varsa, bu kaynak deprem projelerine harcanmalı

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, 1999'dan bu yana depreme dayanıksız bina stokunun yenilenmesi ve depreme hazırlık konusunda hiçbir ciddi adım atılmadığını belirterek, "Maalesef gerçek ortadayken bugüne kadar yaptığımız tek icraat, her depremin ardından “takdiri ilahi” söylemleriyle toplumu teskin edip, arkasından çıkardığımız imar aflarıyla tehlikenin daha da büyümesini sağlamaktan ibaret oldu. 2018’deki imar affı düzenlemesi kapsamında 10 milyon başvuru yapıldı ve hiçbir denetim yapılmadan kaçak yapılar, sahiplerinin beyanı doğrultusunda “Yapı Kayıt Belgesi” aldı." diye yazdı.

"İmar affı" ya da "imar barışı" adıyla çıkarılan yasalarla seçmenlere rüşvet dağıtıldığına işaret eden Mehmet Ocaktan, "Meseleye İstanbul özelinden baktığımızda izahı mümkün olmayan bir durumla karşı karşıya olduğumuzu daha net görürüz. Eğer AK Parti iktidarı deprem konusunda ciddi plan ve projeler üretebilseydi, bugün muhtemel bir İstanbul depremi için korku yaşıyor olmazdık.

Üstelik 20 yıl boyunca muhtemel İstanbul depremi konusunda hiçbir ciddi hazırlık yapmadığımız halde, sanki her şey güllük gülistanlıkmış gibi, durup dururken bir de “Kanal-İstanbul” fantezisi icat ettik. Eğer Türkiye’nin böyle bir kanal yapacak kadar bir parası varsa, ya da dışarıdan böyle bir kaynak bulabilecekse, bu kaynak gereksiz bir fantezi için değil, İstanbul’u deprem felaketine karşı koruyacak projelere harcanmalıdır." ifadelerini kullandı.

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