Karar yazarı Mehmet Ocaktan: Türkiye ekonomik anlamda yolun sonuna gelmiştir

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın "hukuk reformu" vaadinden en çok MHP lideri Devlet Bahçeli'nin rahatsız olduğunu belirterek, "Erdoğan biliyor ki şu anda Türkiye’nin Bahçeli’den çok daha derin problemleri var. Bir taraftan ittifakın gizli patronu konumunda olan Bahçeli’yi mutlu etmek zorunda, onu çok iyi biliyor... Ama ülkede deniz bittiği için dış dünyaya da bir ‘demokrasi fotoğrafı’ sunması gerekiyor.

Bu yüzden de MHP’yi tedirgin etmeden bir bakıma reform mesajlarının sahiciliğini teyit anlamında “Geleceğimizi Avrupa ile kurmayı tasavvur ediyoruz” ifadeleriyle reformdan dönüş olmayacağının altını güçlü bir şekilde çiziyor." diye yazdı.

Türkiye'nin sorunlarının Cumhur İttifakı'yla çözülemeyeceğine vurgu yapan Mehmet Ocaktan, "Çünkü Türkiye ekonomik anlamda yolun sonuna gelmiştir ve bu mesele reform söylemleriyle geçiştirilebilecek noktayı çoktan aşmıştır. Erdoğan’ın da konuşmalarında altını çizdiği gibi, eğer sahici bir reform adımı atamazsak hiçbir şekilde yabancı yatırımın gelme ihtimali yoktur. Bu arada, son iki gündür Bahçeli’yi memnun etmek üzere yapılan konuşmaların doların ateşini tekrar yükselttiğini de unutmayalım..." ifadelerini kullandı.

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