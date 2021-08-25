Karar yazarı Mehmet Ocaktan: Türkiye'de son dönemdeki negatif gelişmeler demokrasi açısından ciddi bir tehlikeye işaret etmektedir

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, hukukun toplumların temel var oluş dinamiklerinden biri olduğunu, İslam ülkelerinde hukukun birlikte yaşamayı sağlayan bir bağ olmadığını belirterek, "Zira ülkelerdeki anayasal reformlar daha çok bir zihniyete ve kişilere endeksli olarak yapıldığı için uygulamalar adaletin hizaya getirilmesi biçiminde tezahür etmektedir. Demokrasi sadece görüntüden ibarettir. Öyle ki seçimler demokrasinin yolunu açmak için değil, despotik uygulamalara hayat vermek üzere yapılmaktadır adeta… Ve doğal olarak liderler anayasadan daha kutsaldır." diye yazdı.

Tunus, Fas, Mısır ve Suriye gibi ülkelerde de seçim yapıldığına işaret eden Ocaktan, "Ama bu seçimler fikirlerin özgürce ifade edilmesini, basının özgür olmasını sağlamadığı gibi siyasilerin hapse atılmasını ve de işkenceleri önlemeye yetmemektedir. Bu çerçevede Türkiye uzun demokrasi tecrübesi ve bazı ilkesel farlılıklarla bu ülkelerden ayrılmakla birlikte, ne yazık ki son dönemdeki negatif gelişmeler demokrasi açısından ciddi bir tehlikeye işaret etmektedir." ifadelerini kullandı.

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