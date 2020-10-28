Karar yazarı Mehmet Ocaktan: Türkiye dahil İslam ülkelerinin politikaları, Müslümanların hiçbir derdine çare değil

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, günümüzün Müslüman toplumlarının geçmişte yaşanan öfke ikliminden kurtulamadıkları için Batı'ya küfretmenin ötesine geçemediklerini belirterek, "Çünkü İslam ülkelerinin neredeyse hiçbirinde hukuk yok, demokrasi yok, özgürlük yok, insan hakları yok, şeffaflık ve hesap verilebilirlik yok... Sadece despotizm ve diktatöryal yönetimler var." diye yazdı.

"Batı'nın çöküşü başladı, yıkılışı çok yakın" türünden hayali söylemlerle beslenmek yerine, aklı, bilimi ve ahlakı esas alan özeleştiriler yapılması gerektiğini belirten Ocaktan, "Macron’un nefret üreten İslamofobik dilini şiddetle eleştirmeliyiz, ama aynı şekilde 16 Ekim’de Fransa’da tarih öğretmeni Samuel Paty’nin, derste çocuklara Charlie Hebdo’da yayınlanan karikatürü gösterdiği için Çeçen bir göçmen tarafından başı kesilerek vahşice öldürülmesini de amasız, fakatsız lanetleyebilmeliyiz.

Bilelim ki Türkiye dahil, özgürlük endeksinde geri sıralarda yer alan İslam ülkelerinin bugün itibariyle yürüttükleri politikalarla Müslümanların hiçbir derdine çare olmaları mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

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