Karar yazarı Mehmet Ocaktan: Soylu adeta her cümlenin başında "seni korumak için çok şey yaptım, kurtar beni cumhurbaşkanım" der gibiydi

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Habertürk'te çıktığı canlı yayında, hakkındaki iddialara ilişkin hiçbir soruyu yanıtlamadığını belirterek, "Bir kere önceki gece televizyonda gördüğümüzü fotoğraf, kendisini hep bir “güç” sembolü olarak konumlandıran Süleyman Soylu görüntüsünün çok gerisindeydi. Öyle ki programın başından sonuna kadar adeta her cümlenin başında cumhurbaşkanına “Seni korumak için çok şey yaptım, kurtar beni cumhurbaşkanım” der gibiydi..." diye yazdı.

Soylu'nun yaptığı açıklamaların tercümesinin "Benden önceki AK parti iktidarı döneminde her gün sokaklarda bombalar patlıyordu, insanlar sokağa çıkmaktan bile korkuyorlardı, ben geldim ve ülkeyi bu kabustan kurtardım" olduğunu savunan Mehmet Ocaktan, "Doğrusu AK Parti, kendisine yönelik böylesine açık bir tavır karşısında ne yapacak çok merak ediyorum. Halen parti içinde Soylu’ya karşı derinden ve sessizce akan tepkilerin bir karşılığı olacak mı bekleyip göreceğiz. Ama muhtemelen, çoktan AK Parti’nin anahtarını cebine koyan Devlet Bahçeli’nin Soylu’ya verdiği destek belirleyici olacaktır. Ancak hemen hatırlatalım, bunların hiçbirisi Süleyman Soylu’nun toplum nezdindeki imajını düzeltmeye zerrece faydası olmayacaktır..." ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın...