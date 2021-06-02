Karar yazarı Mehmet Ocaktan: Siyasi mühendislik projeleri öylesine acemice yapılıyor ki, muhtemelen sandığa kadar bile ömrü olmayacak

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, Türkiye'nin son 30-40 yıllık siyasi tarihine bakıldığında, farklı yöntemlerle siyaset mühendisliği projeleri üretildiğini belirterek, "Şimdi devreye sokulmaya çalışılan siyasi mühendislik projeleri öylesine acemice yapılıyor ki, muhtemelen sandığa kadar bile ömrü olmayacak… Çünkü öylesine küçük aparatçıklar kullanılıyor ki dokunsan yıkılacaklar, o yüzden de insan üflemeye korkuyor." diye yazdı.

CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi'nin "terör destekçisi" olarak suçlandığını ve bu ahlak dışı iddialarla oyların Cumhur İttifakı'nı akacağı hayalleri kurulduğuna işaret eden Ocaktan, "Yerel seçim öncesine ilişkin hafızalarımızı tazeleyelim;

Burası İstanbul, burası Konstantinopol değil.

Fatih’in torunları Bizans’ın torunlarına müsaade etmeyecek.

Ekrem İmamoğlu seçimi kazanırsa İSPARK’ı HDP’ye verecek.

Ancak kaderin cilvesine bakın ki aynı 23 Haziran öncesinde AK Parti-MHP koalisyonu Hakkında Diyarbakır başsavcılığı tarafından 8 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan ve kırmızı bültenle aranan Osman Öcalan’ın TRT’ye çıkmasını sağladı. Osman Öcalan burada kendisiyle yapılan röportajda İmamoğlu aleyhinde açıklamalarda bulundu. Dahası Abdullah Öcalan tarafından yazılan bir mektup yine TRT’de okutularak HDP’ye 23 Haziran’da tarafsız davranması çağrısı yaptırıldı.

Bütün bu alengirli işlerin sonucunda ne oldu dersiniz, tabii ki hezimet…" ifadelerini kulllandı.

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