Karar yazarı Mehmet Ocaktan: Şimdilik Çin aşısıyla yetinmek zorundayız, Batı'da üretilen kaliteli aşının alımında ilk listede yer alamadık

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, demokratik dünyadan uzaklaşarak kurulan hayaller yüzünden, Türkiye'nin Covid-19 aşısının temininde bir alt lige yönelmiş olduğunu belirterek, "Şimdilik Çin aşısıyla yetinmek zorundayız, zira Batı’da üretilen kaliteli aşının alımında ilk listede yer alamadık.

Şunu da açıklıkla belirtmek gerekiyor ki Çin’den almaya karar verdiğimiz SinoVac şirketinin aşısı hakkında çok daha az şey biliyoruz ve Çin konusunda bütün dünyada olduğu gibi bizde de bir güvensizlik var. bunu da bir kenara not etmek gerekiyor." diye yazdı.

Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, İspanya gibi ülkelerin aşı programlarından örnekler veren Mehmet Ocaktan, "Aşı konusunda hayalimiz Avrupa, gerçekler Çin" başlıklı yazısını, "Pandeminin başladığı ilk günden bu yana bütün dünyaya “Avrupa felaketi yaşıyor, biz büyük devletiz, dünya bize hayran” diye hava attık, ama ne hikmetse salgın rakamlarını bile şeffaf bir şekilde insanlarımıza açıklayamadık. Ve şu anda pandemi sürecini en kötü yöneten ülkeler sıralamasında Hindistan ve Rusya’nın ardından üçüncü sıradayız. Maalesef yazabildiğimiz başarı hikayesi bundan ibaret..." ifadeleriyle noktaladı.

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