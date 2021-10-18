Karar yazarı Mehmet Ocaktan: Seviyesizliğin dip yaptığı bir Türkiye'de, ülkeyi yönetenlerin elindeki en kullanışlı argüman çok acı ama dindir

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imam hatiplerin 70. kuruluş yıldönümü için yaptığı "Milletimiz çöldeki vaha misali bu okullara nasıl sarılmışsa CHP zihniyeti bu okulları daima bir tehdit olarak görmüştür" sözlerine işaret ederek, "AK Parti’nin neredeyse 90 yıl önceki tek parti CHP’sinin icraatları üzerinden dindarların o temiz duygularını siyaset pazarına sürmesi gerçekten büyük bir talihsizliktir. Doğrusu bu acımasız ‘dindar istismarı’ karşısında kendimi ihanete uğramış gibi hissediyorum.

Mesaisinin büyük bölümünü seçimlerde yeniden oylarını alabilmek için bu insanların dini duygularını istismar etmeye çalışan iktidar, keşke mesaisinin bir bölümünü olsun iflas eden eğitim sisteminin kalitesini arttırmak için harcayabilse..." diye yazdı.

Ekonomik krizin dayanılmaz boyutlara eriştiğini, 10 milyona yakın işsiz olduğunu, döviz kurunun sürekli yükseldiğini belirten Ocaktan, "İşte böylesine seviyesizliğin dip yaptığı bir Türkiye’de ülkeyi yönetenlerin elindeki en kullanışlı argüman, çok acı ama dindir. Bir dindar olarak bu tür bir cümle kurmak yüreğimi incitse de gerçeği ifade etmek zorundayım...İnanıyorum ki dine yapılan bu haksızlık, bütün samimi dindarların vicdanını da derinden yaralamaktadır." ifadelerini kullandı.

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