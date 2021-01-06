Karar yazarı Mehmet Ocaktan: Sabah reform vaadinde bulunup, akşam "AİHM kararları bizi bağlamaz" sözleriyle yabancı yatırımcıyı nasıl ikna edeceğiz?

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün "reform" açıklamalarından bu yana hukukun üzerindeki siyaset gölgesinin daha koyulaştığını ve evrensel hukuk normlarının hiçe sayıldığı icraatlara tanık olunduğunu belirterek, "Mesela HDP’nin kapısına kilit vurulması istendi, AİHM’nin Selahattin Demirtaş kararını tanımadığımızı açıkladık, kararın açıklanmasından hemen sonra alelacele Demirtaş’la ilgili yeni bir iddianame hazırlandı. Ve Anayasa Mahkemesi 1163 gündür tutuklu bulunan Osman Kavala hakkında ‘hak ihlali yoktur’ kararı verdi. Son olarak Türkiye’nin en prestijli üniversitelerinden birisi olan Boğaziçi Üniversite’ne bir nevi ‘kayyım’ atayarak akademik özgürlüğe bir kelepçe daha taktık." diye yazdı.

Reform ve normalleşme vaadinde bulunup, "AİHM kararları bizi bağlamaz" söylemleriyle yabancı yatırımcının ikna edilemeyeceğine işaret eden Mehmet Ocaktan, "Hiç lafı dolandırmaya gerek yok, eğer bu minval üzere devam edersek ne kendi insanımızı, ne de yabancı yatırımcıyı reform hayallerine inandırabiliriz, inandıramıyoruz da zaten... Ve en acısı da Türkiye’nin hukuk ve özgürlükler bağlamında Rusya ve Çin gibi antidemokratik ülkeler kategorisinde değerlendirilmesidir.

Hemen belirtelim yönetim anlamında bir zihniyet değişimini gerçekleştiremezsek, her gün yeni reform paketleri açıklasak bile hiçbir şey değişmeyecek ve Türkiye ekonomide, dış politikada, sağlıkta, eğitimde kaybetmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

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