Karar yazarı Mehmet Ocaktan: "Rabia" ile başlayan Mısır seferinin sonunda geldiğimiz yer ortada, şimdi ricacılar göndererek ilişkileri tamir etmeye çalışıyoruz

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, Türkiye'nin uluslararası diplomasi dilini terk ettiği için 24 Nisan gibi Türkiye açısından hayati öneme sahip bir konuda diplomasi kabiliyetini yitirdiğini belirterek, "Türkiye artık eski Türkiye değil, dünya bizden korksun” şeklindeki hamasi sloganlarla başlayıp “büyük oyun”u bozma iddiasıyla milyarlarca dolar ödeyerek aldığımız S-400’ler elimizde kaldı. Üstelik milyarlarca dolar vererek ortak olduğumuz F-35 projesinden de resmen kapı dışarı edildik.

Durum o kadar vahim ki “rabia” ile başlayan Mısır seferinin sonunda geldiğimiz yer ortada, şimdi ricacılar göndererek ilişkileri tamir etmeye çalışıyoruz. İstiklal mücadelesi ve Çanakkale ruhuyla gittiğimiz Suriye bahsi ise kelimenin tam anlamıyla hüzünlü bir hikaye… Sonuç, 4 milyon mülteci ile baş başayız…" diye yazdı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olayları için 'soykırım' ifadesini kullanmasına işaret eden Ocaktan, "Eğer 128 milyar doların çarçur edilmesi konusunda toplumu ikna edici açıklamalar yapamıyorsanız, adaletsizliğin, yolsuzluğun ve yozlaşmanın zirve yapması karşısında çaresizseniz, her konuşanı, eleştireni tutuklayarak çözüm üretmeye çalışıyorsanız bilinmeli ki, her gün “Vatan bölünmez, ezan susmaz, bayrak inmez” nutukları atmanız hiçbir şekilde güçlü ve dünyada sözü dinlenen bir Türkiye oluşturamazsanız.

Çünkü hamaset rüzgarlarının estiği bu Türkiye resmiyle dış güçlerle mücadele edemezsiniz, milletin çıkarlarını koruyamazsınız. Sloganlarla meydanları coşturabilirsiniz elbette, ama gerçekler hükmünü icra etmeye devam eder…" ifadelerini kullandı.

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